IPL 2021: कब, कहां और कौन-सी टीमों से होगा पंजाब किंग्स का मुकाबला, यहां देखें पूरा शेड्यूल

IPL 2021 को लेकर लगभग सभी टीमों ने कमर कस ली है। पिछले आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस बार टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। ऐसे में नए नाम के साथ यह टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी। पिछले सीजन में टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब रहा। इस वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इस बार आईपीएल 2021 में कुल 56 मुकाबले खेले जाएंगे और 11 डबल हेडर मैच होंगे। वहीं पंजाब किंग्स का पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला 12 अप्रेल को मुंबई में होगा। इसका आखिरी मुकाबला भी राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा।

मिला नया गेंदबाज कोच

पंजाब किंग्स में इस बार कई नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा टीम को एक नया बॉलिंग कोच भी मिल गया है। पंजाब किंग्स ने आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन राइट को आईपीएल के इस सीजन के लिए बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। राइट एक अनुभवी गेंदबाजी कोच हैं।

टीम में इन खिलाड़ियों को किया रिटेन

पंजाब किंग्स ने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें कप्तान केएल राहुल, क्रिस गेल, निकोल्‍स पूरन, मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मनदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह, मोहम्‍मद शमी, क्रिस जॉर्डन, दर्शन नलकांदे, रवि बिश्‍नोई, मुरुगन अश्विन, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार और इशान पोरेल हैं। वहीं ग्‍लेन मैक्‍सवेल, करुण नायर, हार्डस विलॉइन,शेल्‍डन कॉटरेल, मुजीब उर रहमान जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया।

