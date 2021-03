IPL 2021: कब, कहां और कौन-सी टीमों से होगा दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला, जानिए पूरा शेड्यूल

पिछले आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में पहली फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उसे हरा दिया। अब इस बार दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल का खिताब जीतने का पूरा प्रयास करेगी। IPL 2021 की शुरुआत 9 अप्रेल से होगी। आईपीएल 2021 में पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से होगा। यह मैच 10 अप्रेल को मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में होगा।

अनुभवी बल्लेबाजों के साथ बेहतरीन गेंदबाज

बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स को मजबूत मजबूत टीम माना जा रहा है क्योंकि इस टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसमें अनुभवी बल्लेबाजों के साथ बेहतरीन गेंदबाज भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग लाइन भी काफी मजबूत है। ऐसे में इस टीम से काफी उम्मीद लगाई जा रही है कि यह आईपीएल 2021 में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।

भारतीय खिलाड़ी टीम की बड़ी स्ट्रेंथ

दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। ये भारतीय खिलाड़ी ही इस टीम की बड़ी स्ट्रेंथ माने जा रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाज उमेश यादव भी इस बार दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे। उमेश यादव के अलावा इस टीम में शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, आर. अश्विन, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ललित यादव और इशांत शर्मा जैसे शानदार प्लेयर्स हैं।

टीम के दो खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे पहले दो मैच

दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2021 के शुरुआती दो मैच में नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योकि इस टीम के दो तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और एनरिच नोर्किया शुरुआती दो मैच में नहीं खेल पाएंगे। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषित कर दी है। वनडे के मैच 2 से 7 अप्रैल तक चलेंगे। वहीं कोरोना की वजह से भारत आने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को एक हफ्ते तक क्वारंटाइन रहना होगा। ऐसे में 10 और 15 अप्रेल को होने वाले मैच ये खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे।

