IPL 2021: संजू सैमसन ने हवा में लहराते हुए पकड़ा ऐसा अद्भुत कैच, हैरान रह गए धवन

नई दिल्ली। IPL 2021 का 7वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (Rajasthan Royals Delhi Capitals) के बीच खेला गया। सैमसन ने इस मैच में एक बेहतरीन और अद्भुत कैच पकड़कर शानदार विकेटकीपिंग का नमूना पेश किया। उन्होंने जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) की गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का कैच हवा में लहराते हुए लपका।

