IPl 2021 को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुक हैं वीरेंद्र सहवाग, ट्विटर पर शेयर किया यह मीम

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 ( ipl 2021 ) की कल यानी 9 अप्रैल से शुरुआत होने वाली है। ऐसे में क्रिकेट और आईपीएल प्रमियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच कुछ खिलाड़ी भी आईपीएल के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनमें कई तो अपनी उत्सुकता छिपा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही आईपीएल प्रेमी हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ( Virender Sehwag ) ।

सहवाग ने सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स शेयर किए

दरअसल, आईपीएल को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स शेयर किए हैं। दरअसल, वीरेंद्र सहवाग एक बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है। जिसका सबूत उनके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कुछ फनी मीम्स हैं। वास्तव में, सहवाग आईपीएल को लेकर अपनी उत्सुकता चाहकर भी छिपा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि वह आईपीएल की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सहवाग ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, उसके कैप्शन में लिखा है कि कल शाम से, वो शुरू होने वाला है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था।

Just 1⃣ more day to go for IPL 2⃣0⃣2⃣1⃣😍

cricket fans right now:👇#IPL #IPL2021 pic.twitter.com/5nRXXKMh99