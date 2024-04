Breaking News : कल जबलपुर आ रहे पीएम नरेन्द्र मोदी, रोचक होगा चुनाव

जबलपुरPublished: Apr 18, 2024 01:09:30 pm Submitted by: Lalit kostha

जबलपुर। पीएम नरेन्द्र मोदी का डुमना जबलपुर आगमन प्रस्तावित है. व्हीव्हीआईपी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए NO FLY ZONE / RED ZONE घोषित किया गया है। 19 अप्रेल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का डुमना विमानतल जबलपुर प्रस्तावित है व्हीव्हीआईपी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डुमना विमानतल जबलपुर की 15 किलोमीटर तक की परिधि को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से NO FLY ZONE / RED ZONE घोषित किया गया है ताकि किसी भी प्रकार के DRONE,PARAGLIDING, HOT AIR BALLOON, OTHER FLYING OBJECTS से सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न न होने पाए।

उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध वायुयान अधिनियम 1934 तथा सुसंगत धाराओं, अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 18 अप्रेल दोपहर 3 से 20 अप्रेल सुबह 6 तक प्रभावशील रहेगा। पढ़ना जारी रखे