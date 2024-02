गहलोत सरकार की 2 और योजनाएं हो सकती हैं बंद, भविष्य पर जल्द होगा फैसला

Two More Schemes may be closed : पूर्ववर्ती सरकार की दो मुख्य योजनाओं के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। इन दोनों योजनाओं पर मंथन चल रहा है। इनका भविष्य क्या होगा जल्द ही पता चलेगा।

Rajasthan News : पूर्ववर्ती सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। इन दोनों योजनाओं पर मंथन चल रहा है, इसके बाद ही इनका भविष्य तय होगा। मौजूदा सरकार ने हाल ही पूर्ववर्ती सरकार की इन्दिरा रसोई व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम भी बदल दिया था। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से शहरों में साल में 125 दिन का रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी, वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामान्य क्षेत्रों में 25 दिन व सहरिया, कथौड़ी आदिवासियों के लिए 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार सालाना देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी।



इन योजनाओं के न्यूनतम आय की गारंटी अधिनियम में शामिल होने से इसमें संशोधन बिना तो इनके बंद होने की संभावना नहीं है, लेकिन नाम बदलने में कोई अडचन नहीं है।