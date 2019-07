UNESCO की World Heritage Site की सूची में शामिल हुआ गुलाबीनगर, देश का दूसरा शहर बना

जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ( UNESCO World Heritage Site ) की लिस्ट में शामिल किया गया है। जयपुर के शामिल होने के साथ ही भारत के दो शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गए हैं।

जयपुर से पहले गुजरात के अहमदाबाद शहर को 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। बाकू (अजरबैजान) में UNESCO की विश्व धरोहर कमेटी के 43वें सत्र के बाद जयपुर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।



राजस्थान में 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ( Rajasthan world heritage sites ) हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ का किला ( chittorgarh fort ), आमेर का किला ( amber fort ), कुंभलगढ़ का किला ( Kumbhalgarh Fort ), जैसलमेर का किला ( jaisalmer fort ), रणथंभोर का किला ( Ranthambore Fort ), गागरोन का किला ( gagron fort ), केवलादेव घना पक्षी विहार ( Keoladeo National Park )और जयपुर शहर में स्थित जंतर—मंतर ( Jantar Mantar ) शामिल है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, ''जयपुर का संबंध संस्कृति और शौर्य से है। उत्साह से भरपूर जयपुर की मेहमाननवाजी लोगों को इसकी ओर खींचती है। खुशी है कि इस यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है।''



पिछले साल अगस्त में Pink City को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था। राजस्थान में ऐतिहासिक शहर जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी। यह सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य राजस्थान की राजधानी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जयपुर के अलावा बेबीलोन ( Babylon ) को भी विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया है।

Jaipur is a city associated with culture and valour. Elegant and energetic, Jaipur’s hospitality draws people from all over.



Glad that this city has been inscribed as a world heritage site by @UNESCO. https://t.co/1PIX4YjAC4 — Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2019

It is a matter of great pride that our #PinkCity, #Jaipur has been declared as a #WorldHeritage site by @UNESCO .

It will add to the glory of capital city of #Rajasthan. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 6, 2019

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने राजधानी जयपुर के परकोटा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने पर जयपुरवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर शहर का विश्व विरासत सूची में शामिल होना न केवल पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है, बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।