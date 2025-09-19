Jaipur: युवती के फोटो पर अभद्र टिप्पणी और स्टाकिंग करने वाले को हाईकोर्ट ने सुनाई ये सजा, बोले ‘3 साल सोशल मीडिया से दूर रहना होगा अन्यथा…’

हाईकोर्ट ने युवती की फोटो पर अभद्र टिप्पणी और स्टॉकिंग करने वाले युवक को तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि वह 3 साल तक अपने या किसी अन्य नाम से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करे। याचिकाकर्ता ने पीड़िता को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया तो तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी।