Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: युवती के फोटो पर अभद्र टिप्पणी और स्टाकिंग करने वाले को हाईकोर्ट ने सुनाई ये सजा, बोले ‘3 साल सोशल मीडिया से दूर रहना होगा अन्यथा…’

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने करौली जिले के हिंडौन सिटी निवासी 19 वर्षीय युवक के जमानत प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता पर शादीशुदा युवती की फोटो के साथ चाकू आदि हथियार जोड़कर शेयर करने का आरोप है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 19, 2025

Photo
फोटो: पत्रिका

हाईकोर्ट ने युवती की फोटो पर अभद्र टिप्पणी और स्टॉकिंग करने वाले युवक को तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि वह 3 साल तक अपने या किसी अन्य नाम से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करे। याचिकाकर्ता ने पीड़िता को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया तो तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी।

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने करौली जिले के हिंडौन सिटी निवासी 19 वर्षीय युवक के जमानत प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता पर शादीशुदा युवती की फोटो के साथ चाकू आदि हथियार जोड़कर शेयर करने का आरोप है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime: गूगल से युवतियों का फोटो निकाल कर बताते कॉल गर्ल, फिर स्पा सेंटर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करते थे ये गलत काम
जयपुर
image

इस मामले में करौली जिले के हिंडौन सिटी थाने में फरवरी 2025 में एफआइआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल ने कहा कि मामला बहुत गंभीर नहीं है और याचिकाकर्ता युवा है। उसने जानबूझकर टिप्पणी नहीं की और जांच पूरी हो चुकी है । याचिकाकर्ता के फरार होने का अंदेशा नहीं है, इसलिए राहत दी जाए।

पीड़िता ने किया याचिका का विरोध

पीड़ित पक्ष और सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पीड़िता को परेशान करेगा। पीड़िता की ओर से याचिकाकर्ता पर धमकाने का आरोप लगाते हुए वैवाहिक जीवन प्रभावित करने के प्रयास किए जाने का अंदेशा जताया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता क्लाउड सहित सभी जगह से पीड़िता और परिजन के फोटो-वीडियो हटा दे। याचिकाकर्ता तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर रहे और किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हो।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Cyber ​​Fraud : मालवेयर-साइबर ठगी से बचाएगा ये ऐप, राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ें
जयपुर
Rajasthan Cyber ​​Fraud This App Protect You from Malware and Cyber Fraud Rajasthan Police issued an Advisory

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: युवती के फोटो पर अभद्र टिप्पणी और स्टाकिंग करने वाले को हाईकोर्ट ने सुनाई ये सजा, बोले ‘3 साल सोशल मीडिया से दूर रहना होगा अन्यथा…’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.