Jaipur: युवती के फोटो पर अभद्र टिप्पणी और स्टाकिंग करने वाले को हाईकोर्ट ने सुनाई ये सजा, बोले ‘3 साल सोशल मीडिया से दूर रहना होगा अन्यथा…’

हाईकोर्ट ने युवती की फोटो पर अभद्र टिप्पणी और स्टॉकिंग करने वाले युवक को तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि वह 3 साल तक अपने या किसी अन्य नाम से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करे। याचिकाकर्ता ने पीड़िता को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया तो तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी।
न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने करौली जिले के हिंडौन सिटी निवासी 19 वर्षीय युवक के जमानत प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता पर शादीशुदा युवती की फोटो के साथ चाकू आदि हथियार जोड़कर शेयर करने का आरोप है।
इस मामले में करौली जिले के हिंडौन सिटी थाने में फरवरी 2025 में एफआइआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल ने कहा कि मामला बहुत गंभीर नहीं है और याचिकाकर्ता युवा है। उसने जानबूझकर टिप्पणी नहीं की और जांच पूरी हो चुकी है । याचिकाकर्ता के फरार होने का अंदेशा नहीं है, इसलिए राहत दी जाए।
पीड़ित पक्ष और सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पीड़िता को परेशान करेगा। पीड़िता की ओर से याचिकाकर्ता पर धमकाने का आरोप लगाते हुए वैवाहिक जीवन प्रभावित करने के प्रयास किए जाने का अंदेशा जताया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता क्लाउड सहित सभी जगह से पीड़िता और परिजन के फोटो-वीडियो हटा दे। याचिकाकर्ता तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर रहे और किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हो।