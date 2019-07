World Heritage Site की सूची में शामिल हुआ जयपुर, मोदी—गहलोत ने दी जनता को बधाई

जयपुर। यूनेस्को ( UNESCO ) की ओर से शनिवार को जयपुर के परकोटे ( jaipur parkota ) को विश्व धरोहर की सूची में ( World Heritage List ) शामिल कर लिया गया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में यूनेस्को की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही इस सूची में शामिल होने वाले शहरों में जयपुर देश का दूसरा शहर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। साथ ही देश और प्रदेश को शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने लिखा ( PM Narendra Modi )

जयपुर संस्कृति और वीरता से जुड़ा शहर है। भव्य और ऊर्जावान, जयपुर का आतिथ्य सभी लोगों को आकर्षित करता है। मुझे खुशी है कि इस शहर को @UNESCO द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है।

Jaipur is a city associated with culture and valour. Elegant and energetic, Jaipur’s hospitality draws people from all over.



Glad that this city has been inscribed as a world heritage site by @UNESCO. https://t.co/1PIX4YjAC4 — Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2019

वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो ट्वीट किए ( Rajasthan CM Ashok Gehlot )



पहले ट्वीट में लिखा— यह बहुत गर्व की बात है कि हमारी #PinkCity, # जयपुर को @UNESCO द्वारा #WorldHeritage साइट घोषित किया गया है। यह राजस्थान की राजधानी के गौरव को बढ़ाएगा।







It is a matter of great pride that our #PinkCity, #Jaipur has been declared as a #WorldHeritage site by @UNESCO .

It will add to the glory of capital city of #Rajasthan. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 6, 2019

दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड वर्ल्ड मैप पर, वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में, जयपुर न केवल प्रतिष्ठा का विषय है, बल्कि यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

महापौर विष्णु लाटा ने इस मौके पर कहा कि जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने पर मैं जयपुरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि उनके सहयोग से ही हमारा नाम विश्व पटल पर शामिल हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। उनकी गाइडलाइन के हिसाब से हमने काम किया और हमें ये सफलता मिली।

#Jaipur listed on world map as #WorldHeritage site is not only a matter of prestige but it will give boost to tourism. Local economy will benefit along with improving of infrastructure. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 6, 2019

जयपुर को होगा फायदा ( Jaipur Tourism )

इस सूची में शामिल होने से जयपुर को काफी फायदा होगा। जयपुर एक सांस्कृतिक शहर है और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसकी पहचान है। नगर निगम आयुक्त सिंह ने फोन पर ये जानकारी दी। इससे यूनेस्को की सूची में शामिल अन्य शहरों के साथ जयपुर का सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। परकोटे को इस सूची में शामिल करने के बाद पर्यटन क्षेत्र में भी काफी लाभ होगा।