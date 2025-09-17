Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

'रावण' पर मानसून की मार, पर शान बरकरार: राजपूती पगड़ी, लंबी मूंछों संग पुतले बरसाएंगे आंखों से अंगारे, पलकें भी झपकाएंगे

राजधानी जयपुर में इस बार विजयादशमी पर रावण के पुतले वॉटरप्रूफ कागज और लेमिनेटेड शीट से बन रहे हैं। बारिश से बचाने को आकार 7-10 फीट घटाया गया है। राजपूती पगड़ी और लंबी मूंछों वाला दशानन तैयार हो रहा है। वहीं, मानसरोवर-वैशाली नगर में 25-35 फीट के पुतले बन रहे हैं।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 17, 2025

Ravana
मानसून से छोटा हुआ रावण (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: विजयादशमी पर्व इस बार दो अक्टूबर को मनाया जाएगा। पिछले साल बारिश में कई पुतले खराब हो गए थे। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए कारीगरों ने खास किस्म के वॉटरप्रूफ कागज और लेमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल किया है।


बारिश से बचाने के लिए दशानन का आकार भी 7 से 10 फीट तक कम कर दिया है। वहीं, दशानन राजपूती पगड़ी और लंबी मूंछों में नजर आएगा। कारीगरों के मुताबिक, साधारण कागज जल्दी नमी सोख लेता है और पुतले का रंग-रूप बिगाड़ देता है। इसलिए इस बार ग्लॉसी पेपर, वैस-कोटेड शीट्स को काम में लिया है।

बता दें कि ये कागज नमी से जल्दी खराब नहीं होते और रंग भी लंबे समय तक चटख रहते हैं। सबसे बड़ी रावण मंडी मानसरोवर और वैशाली नगर में सबसे ज्यादा 25 से 35 फीट के पुतले तैयार किए जा रहे हैं।


सतरंगी रंग में दिखेगा


कलाकार महेश जोगी ने बताया कि रावण की सजावट में इस बार खास ध्यान दिया जा रहा है। रंग-बिरंगे विशाल चेहरे के साथ ही दशानन को चमकीले और सतरंगी रंगों से सजाया जा रहा है, ताकि दहन से पहले वो लोगों को आकर्षित कर सके। प्रदेश के अन्य शहरों से भी ऑर्डर मिले हैं। परिवार के सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं।


25 फीट तक के पुतले टिकाऊ


गत वर्ष जहां मानसरोवर, टोंक फाटक, सिरसी रोड, वैशालीनगर और सांगानेर सहित अन्य जगहों पर 35 से 55 फीट तक के पांच हजार से अधिक पुतले तैयार किए गए थे। वहीं, इस बार इनकी संख्या महज दो हजार के आसपास है। इस बार लगातार बारिश ने हालात बदल दिए। नमी और भीगने से बांस व कपड़े की संरचना कमजोर न पड़े, इसलिए कारीगरों ने कद घटाकर 25 से 35 फीट कर दिया।


आठवीं पीढ़ी कर रही काम


मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, गुर्जर की थड़ी पर गुजराती बागरी समाज की आठवीं पीढ़ी के 100 से अधिक कारीगर दिन-रात पुतलों को तैयार करने में जुटे हैं। बैजू गुजराती ने बताया कि लगातार बारिश से इस बार ऊंचे पुतले बनाना मुश्किल था। इसलिए कद कम किया है।


ये रही खास-खास बातें


-35, 40, 52 और 70 फीट के तैयार हो रहे 800 पुतले
-300 से लेकर 40 हजार रुपए तक कीमत
-राजपूती पगड़ी, बड़े हाथपैर, लंबी मूंछों के साथ चेहरा भी होगा बेहद खास
-14 हजार से अधिक पुतले कर रहे तैयार
-बरसेंगे आंखों से अंगारे और पलकें भी झपकाएंगे पुतले

17 Sept 2025 08:44 am

