‘रावण’ पर मानसून की मार, पर शान बरकरार: राजपूती पगड़ी, लंबी मूंछों संग पुतले बरसाएंगे आंखों से अंगारे, पलकें भी झपकाएंगे



गत वर्ष जहां मानसरोवर, टोंक फाटक, सिरसी रोड, वैशालीनगर और सांगानेर सहित अन्य जगहों पर 35 से 55 फीट तक के पांच हजार से अधिक पुतले तैयार किए गए थे। वहीं, इस बार इनकी संख्या महज दो हजार के आसपास है। इस बार लगातार बारिश ने हालात बदल दिए। नमी और भीगने से बांस व कपड़े की संरचना कमजोर न पड़े, इसलिए कारीगरों ने कद घटाकर 25 से 35 फीट कर दिया।