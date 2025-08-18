Patwari Exam : हाईवे पर खडे ट्रक ने तोड़ दिया सपना, पत्नी को पटवारी बनाना चाहता था, खुद चल बसा, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Patwari Exam : जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे पर बिलौंची पुलिया के पास रविवार सुबह एनएचआइ और टोल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। नियम के खिलाफ हाईवे पर खड़े ट्रक में बाइक के घुसने से युवक की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई। उसका एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर हंगामा कर रहे लोगों ने हाइवे पर शराब की दुकान और ढाबों के सामने खड़े रहने वाले भारी वाहनों के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।