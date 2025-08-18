Patwari Exam : हाईवे पर खडे ट्रक ने तोड़ दिया सपना, पत्नी को पटवारी बनाना चाहता था, खुद चल बसा, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Patwari Exam : जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे पर बिलौंची पुलिया के पास रविवार सुबह एनएचआइ और टोल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। नियम के खिलाफ हाईवे पर खड़े ट्रक में बाइक के घुसने से युवक की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई। उसका एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर हंगामा कर रहे लोगों ने हाइवे पर शराब की दुकान और ढाबों के सामने खड़े रहने वाले भारी वाहनों के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार शेरपुरा ग्राम निवासी प्रकाश गुर्जर (27 वर्ष) रविवार को बाइक से पत्नी मिटठू गुर्जर को पटवारी भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए जयपुर ले जा रहा था। एक्सप्रेस हाईवे पर बिलौंची पुलिया के पास खड़े ट्रक में पीछे से उसकी बाइक घुस गई। प्रकाश और उसकी पत्नी मिट्ठू उछलकर सड़क पर जा गिरे, जिससे प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।
परिजनों ने बताया कि मृतक प्रकाश के दो साल की बेटी है। दंपती बेटी को दादा-दादी के पास घर पर छोड़कर परीक्षा देने जा रहे थे। हादसे ने दो साल की मासूम के सिर से पिता का साया छीन लिया। वहीं हादसे के बाद लोगों ने बिलौंची पुलिया और बिलौंची गांव के बीच हाईवे के दोनों तरफ बने ढाबों और शराब की दुकानों के सामने अक्सर भारी वाहनों के खड़े रहने का विरोध जताया। घटना का जिम्मेदार टोल प्रबंधन और एनएएचआई को ठहराया।
एक्सप्रेस हाईवे पर पार्किंग के अलावा वाहन खड़े खड़ा करना अवैध है। हमारा गश्ती दल अवैध वाहनों को लगातार हटाता रहता है, लेकिन पीछे से वापस वाहन आकर खड़े हो जाते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
विजय कुमार, सदस्य, गश्ती दल एक्सप्रेस हाईवे
एक्सप्रेस हाईवे पर वाहन खड़ा करना गलत है, इसके हटाने की जिम्मेदारी हाईवे पैट्रोलिंग की है।
अजय टांक, दौलतपुरा टोल प्लाजा मैनेजर
प्रकाश तीन भाइयों में मंझला था। बड़ा भाई बकरी चलाता है तथा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है। प्रकाश ही मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। प्रकाश के चले जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बूढ़े मां-बाप का रो रोकर बुरा हाल है।