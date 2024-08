Schools closed in Jaipur : राजस्थान में बारिश का कहर, अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी, जयपुर में स्कूल बंद

बारिश का असर: जयपुर में बाढ़ जैसे हालात Effect of rain: Schools closed in Jaipur जयपुर में भी बारिश (Rain in jaipur) ने शहर को जलमग्न कर दिया। बाहरी इलाकों की कॉलोनियां पूरी तरह से पानी में डूब गईं और सड़कें नदियों जैसी दिखने लगीं। कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित (Schools closed in Jaipur) की और कई स्कूलों के बच्चे बारिश में फंस गए। पिछले 24 घंटों में करौली जिले में सबसे ज्यादा 80 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

pic.twitter.com/3w7nyraNSF — मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 2, 2024 यातायात व्यवस्था पर असर जयपुर जंक्शन और गांधी नगर स्टेशन पर जलभराव के कारण एक दर्जन ट्रेनें देरी से चलीं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पानी घुस गया, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा। एसएमएस अस्पताल के रेडियोथैरेपी वार्ड में पानी भरने से मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। जयपुर जंक्शन और गांधी नगर स्टेशन पर जलभराव के कारण एक दर्जन ट्रेनें देरी से चलीं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पानी घुस गया, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा। एसएमएस अस्पताल के रेडियोथैरेपी वार्ड में पानी भरने से मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया।

मौसम विभाग का अलर्ट Weather department alert मौसम विभाग ने 2 अगस्त 2024 को जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, नागौर और अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा झुंझुनूं, चूरू, सीकर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जोधपुर, बूंदी, कोटा, बारां, और श्रीगंगानगर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि भारी बारिश (Heavy Rain in jaipur) का यह दौर 5 अगस्त तक जारी रह सकता है।

बांधों का जलस्तर और नदी में पानी की निकासी पांचना बांध लबालब हो गया है और जल संसाधन विभाग ने इसके तीन गेट खोल दिए हैं। इससे गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू हो गई है। बांध का जल स्तर 258.25 मीटर पहुंच चुका है, जबकि उसकी कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। पानी की निकासी से आस-पास के गांवों में पानी का स्तर बढ़ने की उम्मीद है।

जयपुर में बारिश का रिकॉर्ड Record of rain in jaipur जयपुर में बुधवार रात से लगातार हो रही बारिश ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जयपुर मौसम केंद्र पर 156 एमएम बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 12 साल में अगस्त महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई वाहन और जेसीबी भी फंस गई।

प्रैस विज्ञप्ति: राज्य में आगामी 5-6 दिन भारी बारिश की गतिविधियां रहेगी जारी। pic.twitter.com/bE2wrNJECR — मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 1, 2024 द्रव्यवती नदी की स्थिति जयपुर में तेज बारिश (heavy rain in jaipur) के चलते द्रव्यवती नदी अपने पूरे उफान पर है। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिससे नदी के दोनों तरफ से आवागमन बंद हो गया है। एक कार चालक ने तेज बहाव में रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन कार बहाव में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जयपुर में तेज बारिश (heavy rain in jaipur) के चलते द्रव्यवती नदी अपने पूरे उफान पर है। नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिससे नदी के दोनों तरफ से आवागमन बंद हो गया है। एक कार चालक ने तेज बहाव में रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन कार बहाव में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इन हालातों को देखते हुए, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।