shudh ke liye yudh: अलवर जिले से लिए सर्वाधिक नमूने

shudh ke liye yudh:

— शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इस महीने भी जारी

— मेडिकल लाइसेंस के लिए चिकित्सा विभाग ने लगाए कैम्प

shudh ke liye yudh: प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अलवर जिले में सर्वाधिक निरीक्षण किए गए हैं और सर्वाधिक नमूने भी इसी जिले से लिए गए हैं। जबकि जयपुर में इससे कम नमूने लिए गए। अब तक चिकित्सा विभाग की टीम ने प्रदेश भर में 2933 स्थानों पर निरीक्षण कर 3092 सैंपल लेकर बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान को जप्त किया। चिकित्सा विभाग की टीम ने प्रदेश भर में 372 नमूने दूध, 647 दूध से बने खाद्य पदार्थ व मिठाइयों, 114 नमूने अन्य मिठाइयों, 794 नमूने घी व तेल तथा 1165 नमूने अन्य खाद्य पदार्थों के लिए गए। इनमें से भारी मात्रा में मिलावट मिली खाद्य सामग्री को जप्त किया गया व नष्ट किया गया। प्रदेशभर में प्रतिदिन औसतन 100 सैंपल लिए जा रहे हैं।

Most samples taken from Alwar district