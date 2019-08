पहलू खान मामले में आया CM गहलोत का बयान, बोले- एडीजे के आदेश के खिलाफ अपील करेगी सरकार

जयपुर

अलवर के बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में ( Pehlu Khan Mob Lynching Case ) बुधवार को एडीजे कोर्ट ( adj court ) ने इस केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( cm ashok gehlot ) ने बुधवार रात ट्वीट पर कहा कि राज्य सरकार एडीजे के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।



गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि ' हमारी सरकार ने अगस्त 2019 के पहले सप्ताह में मॉब लिचिंग के खिलाफ के खिलाफ कानून बनाया है। हम दिवंगत पहलु खान के परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार एडीजे के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी'।

Our State Government has enacted law against mob lynching in first week of August 2019.

We are committed to ensuring justice for family of late Sh Pehlu Khan.

State Government will file appeal against order of ADJ.