पेचवर्क के वादे… गड्ढों में दफन, सड़कें बह गईं, सिस्टम बना रहा बहाना

इस हाईवे को मौत का हाईवे कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मालपुरा से लेकर केकड़ी के बीच करीब 45 किलोमीटर की इस सड़क पर कई दिनों से हादसे हो रहे हैं। टूटी सड़क के कारण हो रही दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। यह सड़क पूरी नई बननी है, लेकिन अभी तक काम ही चालू नहीं हुआ है। यहां एक माह में 8 सडक़ हादसे हो चुके हैं। इसमें 4 मौत की हो चुकी है। यह वो स्टेट हाईवे है, जहां सबसे ज्यादा टोल वसूली होती है।