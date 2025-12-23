23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सड़क उखाड़ी, निर्माण शुरू होने का इंतजार

झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर रीको की लापरवाही अब उद्योगों पर भारी पड़ने लगी है। स्थिति यह है कि सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके चलते ट्रकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और कई स्थानों पर एक ही मार्ग पर आमने-सामने वाहन फंसने [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Amit Pareek

Dec 23, 2025

झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर रीको की लापरवाही अब उद्योगों पर भारी पड़ने लगी है। स्थिति यह है कि सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके चलते ट्रकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और कई स्थानों पर एक ही मार्ग पर आमने-सामने वाहन फंसने की स्थिति बन रही है।

उद्योग संचालकों के अनुसार 9 दिसंबर को सड़क खोद दी गई थी, जिसके बाद से फैक्टरियों में आना-जाना लगभग बंद हो गया है। पंद्रह दिन बीत जाने के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया।

दोहरी मार झेल रहे उद्योग

सड़क नहीं होने के कारण भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद है। कच्चा माल नहीं आने से उत्पादन रुक गया है, जबकि तैयार माल गोदामों में ही अटका पड़ा है। इससे उद्योग मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है।

नहीं की वैकल्पिक व्यवस्था

उद्योग संचालकों ने बताया कि सड़क तोड़ते समय उन्हें जल्द नई सड़क बनाए जाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब निर्माण स्थल पर न तो मशीनें हैं और न ही मजदूर। इससे सवाल उठ रहे हैं कि रीको ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सड़क उखाड़ने की अनुमति कैसे दी।

यह मांग

उद्योग संचालकों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए और जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी मार्ग उपलब्ध कराया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सड़क उखाड़ी, निर्माण शुरू होने का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: शेखावाटी में बढ़ते अपराध पर एडीजीपी दिनेश एमएन की बड़ी चेतावनी

ips dinesh mn
जयपुर

रोहित शर्मा, शुभमन गिल समेत ये स्टार क्रिकेटर जयपुर में करेंगे छक्के-चौकों की बारिश, जानें मैचों की पूरी डिटेल्स

Rohit Sharma, Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad and Abhishek Sharma
क्रिकेट

आपकी बात: अवैध रूप से चल रही ऑनलाइन बैटिंग पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

ओपिनियन

UNIRAJ Result 2025: एमए, एमएससी,एलएलएम सहित कई कोर्सों का रिजल्ट हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक

UNIRAJ Result 2025
शिक्षा

National Farmers Day : राजस्थान की एक महिला किसान की सफलता की स्टोरी, जिसने मेहनत से बदली किस्मत, कमा रही लाखों रुपए

Rajasthan a female farmer Santosh Khedar success story who transformed her life through hard work and now earning millions of rupees
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.