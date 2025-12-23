सड़क उखाड़ी, निर्माण शुरू होने का इंतजार

झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर रीको की लापरवाही अब उद्योगों पर भारी पड़ने लगी है। स्थिति यह है कि सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके चलते ट्रकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और कई स्थानों पर एक ही मार्ग पर आमने-सामने वाहन फंसने की स्थिति बन रही है।
उद्योग संचालकों के अनुसार 9 दिसंबर को सड़क खोद दी गई थी, जिसके बाद से फैक्टरियों में आना-जाना लगभग बंद हो गया है। पंद्रह दिन बीत जाने के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया।
दोहरी मार झेल रहे उद्योग
सड़क नहीं होने के कारण भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद है। कच्चा माल नहीं आने से उत्पादन रुक गया है, जबकि तैयार माल गोदामों में ही अटका पड़ा है। इससे उद्योग मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है।
नहीं की वैकल्पिक व्यवस्था
उद्योग संचालकों ने बताया कि सड़क तोड़ते समय उन्हें जल्द नई सड़क बनाए जाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब निर्माण स्थल पर न तो मशीनें हैं और न ही मजदूर। इससे सवाल उठ रहे हैं कि रीको ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सड़क उखाड़ने की अनुमति कैसे दी।
यह मांग
उद्योग संचालकों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए और जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी मार्ग उपलब्ध कराया जाए।
