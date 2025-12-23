सड़क उखाड़ी, निर्माण शुरू होने का इंतजार

झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर रीको की लापरवाही अब उद्योगों पर भारी पड़ने लगी है। स्थिति यह है कि सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके चलते ट्रकों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और कई स्थानों पर एक ही मार्ग पर आमने-सामने वाहन फंसने की स्थिति बन रही है।