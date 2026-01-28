खेल बढ़ाते हैं अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास : कुलगुरु चौहान

जयपुर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में बुधवार को तीन दिवसीय चतुर्थ कुलगुरु चल वैजयन्ती समारोह का आगाज हुआ। कुलगुरु प्रोफेसर डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं टीम भावना जैसे गुणों का भी विकास करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं आपसी सहयोग की भावना बनाए रखने का आह्वान किया।