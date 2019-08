रानीखेत ट्रेन के आगे कूदकर युवती ने दी जान, शिनाख्तगी के प्रयास जारी

रेल्वे फाटक के पास शनिवार दोहपर डाउन लाईन पर किलोमीटर 247/3-4 के मध्य रानीखेत ट्रेन के आगे कूदकर एक 22 वर्षीय युवती ने जीवन लीला ( suicide by jumping in front of train ) समाप्त कर ली। रेलकर्मियों ने इसकी सूचना पर आरपीएफ व पुलिस को दी।