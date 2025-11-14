Rajasthan Accident: युवक का शव देखकर बेहोश हो गए परिजन, 6 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, सड़क हादसे में गई थी जान

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan Road Accident Death: राजस्थान के गोविंदगढ़ कस्बे में से गुजर रहे जयपुर-बीकानेर हाईवे पर विद्युत निगम ग्रिड की ओर स्थित धर्म कांटे के समीप किसी वाहन द्वारा होटल पर कार्य करने जा रहे राहगीर को टक्कर मारने पर मौत हो गई। वहीं हादसे में राहगीर की मौत के बाद पांच बेटियों और एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया।
गुरुवार को चौमूं के उपजिला अस्पताल की मोर्चरी पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। बाद में गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।
पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल ने बताया कि महेंद्र (52) पुत्र हरिनारायण डेनवाल होटल में दैनिक मजदूरी का कार्य करता था। रोजाना की तरह बुधवार शाम घर से राजमार्ग किनारे पैदल ही होटल जा रहा था लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और धर्म कांटे के समीप किसी वाहन ने उसको टक्कर मार दी जिसे गंभीर घायल अवस्था में गोविंदगढ़ सीएचसी में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही घर पहुंचा तो मृतक की बेटियां बेहोश हो गई। वहीं बुजुर्ग पिता हरिनारायण, मां लिछमा देवी, पत्नी अंजू देवी और बेटा बलराज फूट-फूटकर रोने लगे।
