Rajasthan Accident: युवक का शव देखकर बेहोश हो गए परिजन, 6 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, सड़क हादसे में गई थी जान

पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल ने बताया कि महेंद्र (52) पुत्र हरिनारायण डेनवाल होटल में दैनिक मजदूरी का कार्य करता था। रोजाना की तरह बुधवार शाम घर से राजमार्ग किनारे पैदल ही होटल जा रहा था लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और धर्म कांटे के समीप किसी वाहन ने उसको टक्कर मार दी जिसे गंभीर घायल अवस्था में गोविंदगढ़ सीएचसी में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।