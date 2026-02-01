जैसाण में पांव पसार रहा कैंसर..अब तक 962 मामले आ चुके सामने

मधुमेह, हृदय और गुर्दा रोगों के बाद अब कैंसर ने जैसलमेर में गंभीर स्वास्थ्य चिंता पैदा कर दी है। जिले में पुरुषों में मुख और फेफड़े, महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ इसे बदलती जीवनशैली, तंबाकू और गुटखा के बढ़ते सेवन और शराब से जोड़कर देख रहे हैं। खुले में धूम्रपान और पेसिव स्मोकिंग भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। वैश्विक स्तर पर तंबाकू बड़ी जानलेवा चुनौती बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि एक सिगरेट व्यक्ति का जीवन 11 मिनट घटा देती है। हर घंटे भारत में 137 लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण दम तोड़ रहे हैं, वहीं विश्व में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है।