3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसाण में पांव पसार रहा कैंसर..अब तक 962 मामले आ चुके सामने

मधुमेह, हृदय और गुर्दा रोगों के बाद अब कैंसर ने जैसलमेर में गंभीर स्वास्थ्य चिंता पैदा कर दी है। जिले में पुरुषों में मुख और फेफड़े, महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ इसे बदलती जीवनशैली, तंबाकू और गुटखा के बढ़ते सेवन और शराब से जोड़कर देख रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 03, 2026

मधुमेह, हृदय और गुर्दा रोगों के बाद अब कैंसर ने जैसलमेर में गंभीर स्वास्थ्य चिंता पैदा कर दी है। जिले में पुरुषों में मुख और फेफड़े, महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ इसे बदलती जीवनशैली, तंबाकू और गुटखा के बढ़ते सेवन और शराब से जोड़कर देख रहे हैं। खुले में धूम्रपान और पेसिव स्मोकिंग भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। वैश्विक स्तर पर तंबाकू बड़ी जानलेवा चुनौती बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि एक सिगरेट व्यक्ति का जीवन 11 मिनट घटा देती है। हर घंटे भारत में 137 लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण दम तोड़ रहे हैं, वहीं विश्व में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है।

जिला कैंसर नोडल अधिकारी डॉ. डूंगरसिंह तंवर के अनुसार, भारत में हर साल 13 से 14 लाख नए कैंसर रोगी सामने आते हैं और जीवनकाल में पांच में से एक व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा रहता है। वे कहते हैं कि तंबाकू, असंतुलित आहार और निष्क्रिय जीवनशैली रोकथाम में बड़ी बाधा हैं। 30 से 50 प्रतिशत तक कैंसर की रोकथाम संभव है यदि स्वास्थ्य जांच, व्यायाम, संतुलित आहार और शराब पर नियंत्रण रखा जाए।

कैंसर केयर यूनिट की स्थिति

जिला अस्पताल में वर्ष 2017 से कैंसर केयर यूनिट संचालित है, जिसमें कीमोथैरेपी और फॉलो-अप सेवा उपलब्ध है। वर्तमान में प्रतिमाह 20-25 मरीजों को कीमोथैरेपी दी जा रही है, 80-100 मरीज ओपीडी में और 40-50 आईपीडी में आ रहे हैं। अब तक 962 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। राजकीय जवाहिर अस्पताल के पीएमओ डॉ. रविंद्र सांखला का कहना है कि कैंसर से बचाव में परिजन और समाज का सहयोग बेहद जरूरी है। रोगी को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना अत्यावश्यक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 11:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसाण में पांव पसार रहा कैंसर..अब तक 962 मामले आ चुके सामने
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मरु महोत्सव के बाद भी जैसलमेर पर्यटकों से गुलजार, बाजार, दुर्ग और सम में रौनक

जैसलमेर

सुबह कंपकंपी, दोपहर तपिश, रात में ठंडी बयार—जैसलमेर का ट्रिपल मौसम

जैसलमेर

पोकरण में जनसभा, ओरण बचाने को लेकर आमजन से मांगा सहयोग

जैसलमेर

दहेज हत्या के आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा

जैसलमेर

नाचना क्षेत्र में गिरा संदिग्ध गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.