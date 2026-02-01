नाचना क्षेत्र में गिरा संदिग्ध गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेत में खेजड़ी के पास मंगलवार को हवाई जहाजनुमा गुब्बारा आसमान से गिरा और उड़कर किसान के खेत में बनी डिग्गी में गिरा। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुब्बारे में से आवाज आने के बाद उन्हें यह संदिग्ध लगा उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है।