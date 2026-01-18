हिंदू सनातन धर्म की एकता और संगठन को मजबूत करने की जरूरत

कार्यक्रम का आगाज बाबा रामदेव समाधि समिति के सामने से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, 8जिसमें दर्जनों की संख्या में बालिकाएं सर पर कलश लेकर भारत माता की जय से संबंधित नारे लगाते हुए चाचा चौक से होते हुए ग्राम पंचायत मेला चौक तक पहुंची। भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राव भोमसिंह तंवर, विरमदेवरा राव किशोरसिंह, विजयदास महराज निकलंक धाम तोरनिया जूनागढ़, डूंगरसिंह, विजय कुमार, भंवरसिंह भाटी, सांगाराम सुथार, रमेश वाल्मीकि, सुमेरसिंह, भूराराम मेघवाल, रेवंतराम बेलदार, चीमाराम भील, आंबाराम वानर, सांगाराम सहित सभी वर्ग के समाज के लोग मंचासिन अतिथि रहे। कार्यक्रम के संयोजक बिंजराजसिंह व सह संयोजक टिकुराम कुमावत सहित सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में सहयोग किया।