Bundelkhand Expressway: एक्सप्रेस-वे से 24 घंटे में गुजरे टोल फ्री करीब हजार वाहन, घूमने और फोटो खिचवानें भी पहुंच रहे लोग

UP News: उत्तर प्रदेश में तैयार हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश छठवें एक्सप्रेस-वे यानि बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बुंदेलखंड एक्स्रप्रेस का सफर बेहद रोमांचकारी है। यमुना ब्रिज समेत हर जगह खूबसूरत नजारा लोगों को सफर के लिए खींच रहा है। बीते 24 घंटे में बड़ी संख्या में लोगों ने एक्सप्रेस-वे पर यात्रा की। कई लोग एक्सप्रेस-वे घूमने के लिए पहुंचे। हाइवे पर काम कर कर्मियों की माने तो प्रति घंटे 30 से 40 वाहन गुजरे।

