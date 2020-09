बुरहान वानी के साथ के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर, इधर सेना ने किया पाकिस्तान की बंदूकों का मुंह बंद

जम्मू: जम्मू—कश्मीर को दहलाने की फिराक में बैठे आतंकी इन दिनों वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते है। भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते है। आतंक विरोधी कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने रविवार देर शाम दो आतंकियों को ढेर कर दिया। इसी के साथ हमारे जवान पाकिस्तान को भी कोई भी गुस्ताखी करने पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे है।

यह भी पढ़ें: Madhavan ने 19 साल बाद माना, 'रहना है तेरे दिल में' रिलीज के समय फ्लॉप थी, बाद में लोगों ने...

मिली जानकारी के अनुसार रविवार को सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवानों ने अवंतिपोरा के संबोरा (Samboora) में आतंकियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इसी बीच आतंकियों ने जवानों को देखकर उन पर गोलीबारी करते हुए ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस पर जवानों ने मोर्चा संभाला। जवानों ने गोलियों का जवाब दिया। इसमें दो आतंकी मारे गए।

यह भी पढ़ें: क्या Sonu Sood राजनीति में जाएंगे? एक्टर ने कहा- आज से 10 साल बाद नियति ने मेरे लिए क्या लिखा है...

One of the neutralised terrorists was a commander of the Lashkar-e-Taiba. He was active since the times of Burhan Wani. I hope the families of those who were recruited & led astray by him will now have solace knowing that this terrorist is dead: Dilbag Singh, DGP, J&K https://t.co/BvDlbLglYl