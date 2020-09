Madhavan ने 19 साल बाद माना, 'रहना है तेरे दिल में' रिलीज के समय फ्लॉप थी, बाद में लोगों ने...

मुंबई। अभिनेता आर. माधवन ( R Madhavan ) की फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' ( Rehnaa Hai Tere Dil Mein ) वर्ष 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ( RHTDM ) को दर्शकों ने खास पसंद नहीं किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इस फिल्म के गानों को लोगों ने खूब सराहा। अब माधवन ने फिल्म रिलीज के 19 वर्ष बाद कहा है कि यह मूवी भले ही फ्लॉप रही, लेकिन बाद में आइकॉनिक सिद्ध हुई।

इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन पर आर माधवन ने कहा कि उस समय यह फ्लॉप फिल्म रही। दर्शकों ने इसे बुरी तरह पीटने वाली फिल्म बताया था। हालांकि सिनेमाघरों से हटने के बाद धीरे-धीरे आइकॉनिक साबित हुई। आज भी लोग इसके गानों की धुनों पर झूमते हैं।

इसी साल जून महीने में माधवन ने ट्वीटर पर इस फिल्म को लेकर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट उन अफवाहों के जवाब में था जिसमें कहा जा रहा था कि 'रहना है तेरे दिल में' फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। माधवन ने लिखा,'इस फिल्म के सीक्वल की अफवाहों को पढ़ रहा हूं और उम्मीद है कि ये सच हो। क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं कि कहीं किसी के पास मेरे और दीया मिर्जा के लिए हमारी उम्र के मुताबिक स्क्रिप्ट हो।, वरना अब इस उम्र में माधव शास्त्री बनना असफल प्रयास होगा।'

# RHTDM ..Guysss ...been reading rumors about the sequel .. 🤞🤞🤞and hoping it’s true-cause I have no idea about this 🙈🙈.. just praying that someone somewhere has an age appropriate script for Dia and I -varna अब madhav shastri बनना तो hathi को चड्डी पहनाने ke बराबर है🙈🙈😆। pic.twitter.com/dKYOMEcccA