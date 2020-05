बिहार का यह आखिरी जिला भी आया कोरोना की चपेट में

(Bihar News) बिहार में कोरोना ( Corona ) वायरस की चपेट में आने से अब कोई भी क्षेत्र शेष नहीं रहा। प्रकृति के साथ खूबसूरत साहचर्य वाली जीवन शैली के लिए जाने जाते रहे जमुई जिले ( Jamui is also in Corona grip ) में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। पहली बार एक बाइस वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ सूबे के सभी 38 जिले कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ गये।