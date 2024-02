Amit Shah Visit Chhattisgarh : विश्व गुरू बनेगा भारत... जांजगीर में गरजे अमित शाह, बोले- ये लोकसभा चुनाव भविष्य का चुनाव

यह भी पढ़ें नागाडबरा अग्निकांड के 14 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग समेत 3 को जिंदा जलाया था... शर्ट में मिले खून के दाग ने खोला राज



Amit Shah In CG : अमित शाह ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव मोदी के नाम, काम और कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। (Amit Shah In janjgir-champa) यही वजह है कि जांजगीर-चांपा की सभा में शाह के करीब 13 मिनट का भाषण पीएम नरेन्द्र मोदी और उनकी उपलिब्धयों पर केंद्रित रहा। (amit shah visit chhattisgarh) उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में जब हम आए तो 11 में से 10 सीटें आप लोगों ने भाजपा को दिया। (Amit Shah In janjgir-champa) 2019 में 11 में से 9 सीटें भाजपा को दीं और हाल के विधानसभा चुनाव में हमें भारी बहुमत से जिताया।

कांग्रेस पर हमला Amit Shah In Chhattisgarh : शाह ने बहुत ही संक्षिप्त भाषण में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक नकारा सरकार जो न लोगों को न्याय दे सकी बल्कि लाखों करोड़ों के घपले और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय किया। (Amit Shah In chhattisgarh) आपने विधानसभा चुनाव में उसके साथ भी न्याय किया। (Amit Shah In janjgir-champa) वहीं शाह ने मंच से प्रदेश की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि विष्णुदेव की सरकार अभी अभी बनी है, दो माह में लगभग लगभग 30 टका मोदी गारंटी को विष्णुदेव ने समाप्त कर दिया।

राजनीतिक मायने शंख, स्वास्ती वाचन और जय श्रीराम H Amit Shah er Amit Shah In CG : जांजगीर की सभा से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। वहीं इस चुनाव में पार्टी की लाइन लेंथ या यूं कहें प्राइम फोकस क्या रहेगा इसके भी संकेत दिए गए हैं। (Amit Shah In CG) जैसे ही शाह का आगमन पंडाल में हुआ शंख की ध्वनि गूंजने लगी, स्वास्तीवाचन आरंभ हो गया इसके साथ ही पूरे भाषण और रैली के दौरान जिंदाबाद के नारे कम पर जयश्रीराम के नारे से पूरा पंडाल रह-रहकर गूंजता रहा।

पूर्व के रैलियों का जो अनुभव है उसमें ये बातें बहुत कम हुआ करती थी। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया है कि इस चुनाव में भाजपा के तरकश में राम मंदिर प्रमुख बाण होगा। (loksabha chunav 2024) दूसरी प्रमुख बात यह भी रही कि लोकसभा का बिगुल जांजगीर से फूंका गया जो वर्तमान में भाजपा के ही पास है लेकिन विधानसभा चुनाव ने पार्टी की चिंता इसलिए बढ़ा दी है (loksabha election 202) क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। इस बात का मलाल सीएम विष्णुदेव साय के भाषण में भी दिखा।