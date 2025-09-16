राजस्थान का वसीम अली ओमान की टीम में शामिल, लगा रहा चौके -छक्के

बाएं हाथ के मध्यमक्रम के बल्लेबाज वसीम अली चौथे या पांचवें नम्बर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। वे स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में वसीम ने पहला मैच मार्च 2022 को नामीबिया के खिलाफ खेला। वन डे में छह मैच खेल चुके। इसमें दो बार नॉट आउट रहे। 58.06 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। वन डे की छह पारियों में दो विकेट भी ले चुके। इसी प्रकार पहला टी 20 मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ फरवरी 2019 में खेला। टी 20 के 11 मैचों की दस पारियों में 144.94 की स्ट्राइक रेट से 129 रन बना चुके। दो बार नॉट आउट भी रहे हैं। वहीं गेंदबाजी करते हुए दो विकेट भी ले चुके। वे ओमान की तरफ से अंडर 19 में भी खेल चुके।