Bank Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में SO के लिए ऑनलाइन शुरू, जानिए वैकेंसी डिटेल

Central Bank of India SO Recruitment 2021 : बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

22 जनवरी को होगी ऑनलाइन परीक्षा:—

CBI द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले जमा कर सकते हैं। इस पद के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 22 जनवरी, 2022 को ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र 11 जनवरी, 2022 को जारी किया जाएगा।

इन पदों पर होगी भर्तियां:—

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने आयकर अधिकारी, आईटी, आईटी सुरक्षा विश्लेषक, सुरक्षा अधिकारी, आईटी एसओसी विश्लेषक, जोखिम प्रबंधक, वित्तीय विश्लेषक, क्रेडिट अधिकारी, अर्थशास्त्री, डेटा वैज्ञानिक, सुरक्षा, कानून अधिकारी जैसे विभिन्न विशेषज्ञों में विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए कुल 115 पदों के लिए आवेदन मांगे है।



महत्वपूर्ण तिथियां:—

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 23 नवंबर, 2021

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 17 दिसंबर, 2021

सीबीआई एसओ एडमिट कार्ड की तारीख - 11 जनवरी, 2021

सीबीआई एसओ परीक्षा तिथि - 22 जनवरी, 2022

रिक्ति विवरण:—

कुल पदों की संख्या — 115 पद

अर्थशास्त्री - 1 पद

इनकम टैक्स ऑफिसर - 1 पद

सूचना प्रौद्योगिकी - 1 पद

डाटा साइंटिस्ट IV - 1 पद

क्रेडिट ऑफिसर III - 10 पद

डाटा इंजीनियर III - 11 पद

आईटी सुरक्षा विश्लेषक III - 1 पद

आईटी एसओसी विश्लेषक III - 2 पद

जोखिम प्रबंधक III - 5 पद

तकनीकी अधिकारी (क्रेडिट) III - 5 पद

वित्तीय विश्लेषक II - 20 पद

सूचना प्रौद्योगिकी II - 15 पद

विधि अधिकारी द्वितीय - 20 पद

जोखिम प्रबंधक II - 10 पद

सुरक्षा II - 3 पद

सुरक्षा I - 1 पद

ऐसे करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन:—

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 नवंबर से 17 दिसंबर 2021 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

