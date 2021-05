CG WCD Recruitment 2021: समितियों में सदस्य और सोशल वर्कर के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, यहां से करें अप्लाई

CG WCD Recruitment 2021: महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), छत्तीसगढ़ ने समितियों में रिक्त सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यक्ष के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 10 जून 2021 को या उससे पहले के उक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए WCD Jobs Notification अवश्य पढ़ें। विस्तृत अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 10 जून 2021

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या: 42 पद

अध्यक्ष - 6 पद

सदस्य - 22 पद

सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता - 14 पद

शैक्षणिक योग्यता

कार्यकर्ता / सदस्य - संबंधित क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य विवरणों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें।

CG WCD Recruitment 2021 आयु सीमा - 40 वर्ष

ऐसे करें अप्लाई

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सबसे पहले विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं। इसके बाद यहां दिए गए भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में विस्तृत अधिसूचना और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन पत्र को पूरी तरह से भर लेवें और इसे निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, दूसरी मंजिल, अटल नगर, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492002 में जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर के माध्यम से ही जमा करना होगा।

