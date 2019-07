भारतीय खाद्य निगम में निकली भर्ती, सैलेरी 2.6 लाख रुपए

FCI Recruitment 2019 : भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) (FCI) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से जनरल मैनेजर (इंजीनियरिंग) (General Manager) (Engineering) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 19 अगस्त तक ऑफलाइन मोड के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

FCI recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 2

पद का नाम : जनरल मैनेजर (इंजीनियरिंग) (General Manager) (Engineering) (भारतीय खाद्य निगम में स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति/स्थायी अवशोषण आधार पर)

जॉब लोकेशन : दिल्ली/एनसीआर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी

FCI Recruitment 2019 : मांगी गई शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से civil/electrical/mechanical engineering में डिग्री। साथ ही 10 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। इनमें से न्यूनतम 5 साल अधिशाषी अभियंता या समकक्ष पद पर कार्य किया हो। और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

पे स्केल

चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख से 2 लाख 60 हजार रुपए वेतन के रूप में दिए जाएंगे।

FCI Recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

सभी उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑफलाइन मोड के जरिए अप्लाई करना होगा।

-आधिकारिक वेबसाइट fci.gov.in पर लॉग इन करें

-Latest news section के तहत ''Appointment to the Post of General Manager(Engineering) on Transfer Deputation/Permanent Absorption Basis in the Food Corporation of India' लिंक पर क्लिक करें

-सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढऩे के बाद आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें

नोट : सभी उम्मीदवारों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म इस पते पर भेजना होगा :

'The Executive Director (Personnel), Food Corporation of India , Headquarters, 16-20, Barakhamba lane, New Delhi, 110001.