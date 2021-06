HPPSC Interview Schedule 2021: न्यायिक सेवा व अन्य पदों के लिए शेड्यूल जारी, 01 जुलाई से शुरू होंगे इंटरव्यू

HPPSC Interview Schedule 2021: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने विभिन्न पदों की परीक्षा के लिए व्यक्तित्व परीक्षण और इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है उनमें न्यायिक सेवा, तहसील कल्याण अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रबंधक (तकनीकी) पद शामिल हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने इन पदों की परीक्षा के में साक्षात्कार दौर के लिए पात्रता हासिल की है वे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी hppsc.hp.gov.in पर जाकर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने कोरेाना महामारी के चलते व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार को स्थगित कर दिया था।

HPPSC Interview Schedule 2021

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की जोर से जारी संक्षिप्त अधिसूचना के मुताबिक अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ( HPPSC ) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक न्यायिक सेवा और तहसील कल्याण अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार 01 से 03 जुलाई 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा एचपीपीएससी ने 01 और 02 जुलाई 2021 को क्षेत्रीय प्रबंधक (एचआरटीसी) पद के लिए साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित करेगा। वहीं प्रबंधक तकनीकी एचआरटीसी के लिए साक्षात्कार 03 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

Read More: RPSC Interview Date 2021 Released: सीनियर डेमोंस्ट्रेटर पद के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी, उम्मीदवारों को लानी होगी कोरोना रिपोर्ट

नियमित रूप से चेक करते रहें वेबसाइट

विभिन्न पदों पर इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवार ध्यान दें कि व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार कॉल लेटर शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को इन पदों के लिए साक्षात्कार के दौर के लिए उपस्थित होना है वे आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें।

एचपीपीएससी इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए यहां पर करें क्लिक।

यहां से डाउनलोड करें इंटरव्यू शेड्यूल

उम्मीदवार सबसे पहले हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट यानी- hppsc.hp.gov.in पर जाएं। फिर होम पेज पर उपलब्ध व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएं। होम पेज पर उपलब्ध एचपी न्यायिक सेवा, तहसील कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रबंधक तकनीकी के पद के लिए व्यक्तित्व परीक्षण के लिंक पर क्लिक करें। यहां आपको एचपीपीएससी साक्षात्कार अनुसूची 2021 की पीडीएफ एक नई विंडो में मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करें और एक प्रिंट कॉपी आगे के लिए अपने पास रख लें।

Read More: MPPSC MO Recruitment 2021: मेडिकल ऑफिसर के 576 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Web Title: HPPSC Interview Schedule 2021 Released For Judicial Services And Others Posts