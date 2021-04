NHM Chandigarh Recruitment 2021: स्पेशलिस्ट के विभिन्न पदों पर निकली सीधी भर्ती, डाइरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन

NHM Chandigarh Recruitment 2021 Notification: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और ईएनटी स्पेशलिस्ट के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 06 मई 2021 को साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

Important Dates

अधिसूचना की तारीख: 30 अप्रैल 2021

साक्षात्कार तिथि: 06 मई 2021

समय - सुबह 9:00 बजे

NHM Chandigarh Recruitment 2021 Post Details

रेडियोलॉजिस्ट - 1 पद

एनेस्थेटिस्ट - 1 पोस्ट

बाल रोग विशेषज्ञ - 2 पद

सर्जन - 1 पद

हड्डी रोग विशेषज्ञ - 1 पद

फिजिशियन - 4 पद

ईएनटी विशेषज्ञ - 1 पद

NHM Chandigarh Recruitment 2021 Eligibility



सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं अलग -अलग निर्धारित गई हैं। अतः पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

How To Apply For NHM Chandigarh Recruitment 2021

इच्छुक उम्मीदवार 06 मई 2021 को सुबह 9:00 बजे 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चतुर्थ फ्लोर, प्रशासनिक ब्लॉक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर -16, चंडीगढ़" सरकार के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

