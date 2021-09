NIOS Recruitment 2021: स्टेनो, निदेशक और अन्य पदों के लिए 115 वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

NIOS Recruitment 2021: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा मौका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (National Institute of Open Schooling) (NIOS) ने विभिन्न पदों के लिए 115 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in/vacancy के जरिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते है। इसके अलावा कोई तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।



एक उम्मीदवार एक पद के लिए कर सकेंगे आवेदन:—

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने स्टेनोग्राफर, डायरेक्टर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह वैकेंसी ए बी और सी श्रेणी में 115 रिक्त पदों के लिए जारी की गई है। उम्मीदवार केवल एक पद के लिए एक ही आवेदन जमा कर सकते हैं। किसी भी पद के लिए कई आवेदनों के मामले में, अंतिम पंजीकृत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया:—

उम्मीदवारों का चयन दो या दो से अधिक विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य की जांच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां:—

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 10 अक्टूबर 2021



NIOS Recruitment 2021 Vacancy Details

— डायरेक्टर : 1 पद

— ज्वाइंट डायरेक्टर : 1 पद

— डिप्टी डायरेक्टर : 1 पद

— असिस्टेंट डायरेक्टर : 1 पद

— एकाउंट्स ऑफिसर : 1 पद

— एकेडमिक ऑफिसर : 1 पद

— रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर : 1 पद

— सेक्शन ऑफिसर : 7 पद

— असिस्टेंट इंजीनियर : 1 पद

— हिंदी ऑफिसर : 1 पद

— असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर : 1 पद

— ईडीपी पर्यवेक्षक : 37 पद

— जूनियर इंजीनियर : 1 पद

— असिस्टेंट : 4 पद

— स्टेनोग्राफर : 3 पद

— जूनियर असिस्‍टेंट : 36 पद



10 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं

इच्छुक उम्मीदवार दस्तावेजों के साथ 10 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके उपरोक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

How to apply for NIOS Recruitment 2021

— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in. पर क्लिक करें।

— 'रिक्ति वैकेंसी' पर क्लिक करें।

— अब सामने दिए गए 'Apply Now' बटन पर क्लिक करें।

— यह आपको नई विंडो पर रीडायरेक्ट करेगा।

— ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दो तरीके हैं। प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती।

— इसके बाद उम्मीदवारों को अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना होगा।

— नई विंडो मांगी गई जानकारी दर्ज करे, वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज करके सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें।

— ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भविष्य के लिए आवेदन का एक प्रिंटआउट ले लें।

