UP BEd Counselling 2021: यूपी बीएड काउंसलिंग आज से शुरू, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

UP BEd JEE counselling 2021 : लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन, यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 आज यानी 17 सितंबर से शुरू हो गई है। 20 सितंबर तक राउंड 1 काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उम्मीदवार UP BEd JEE counselling 2021 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाए।



ये उम्मीदवार हो सकेंगे शामिल

जिन उम्मीदवारों की रैंक 1 से 75,000 के अन्दर है, वे ही पहले राउंड काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय 25 सितंबर, 2021 को राउंड-1 के लिए सीट आवंटन सूची जारी करेगा। उम्मीदवारों को अपनी सीटें कन्फर्म करनी होगी और 26 से 28 सितंबर तक शुल्क का भुगतान करना होगा।

4 चरणों में होगी काउंसलिंग:—

यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 कुल 4 चरणों में होगी। 6 अगस्त को संपन्न हुई आयोजित हुई इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। पहले राउंड काउंसलिंग की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे बताया गया है, जिनको फॉलो कर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

How To UP BEd JEE Counselling 2021 Register Process

— उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं।

— होमपेज पर JEE BEd 2021-23 काउंसलिंग के लिंक पर जाएं।

— इसके बाद काउंसलिंग लॉगिन पर क्लिक करें और लॉगिन पेज पर जाएं।

— अब अपने क्रेडेंशियल्‍स दर्ज करें और लॉगिन कर एप्लिकेशन पेज पर जाएं।

— एप्लिकेशन फॉर्म भरें और फीस जमा करें।

— आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सब्मिट कर दें।

काउंसलिंग की शुल्क :—

काउंसलिंग की फीस के बारे में बात करें तो उम्मीदवार को इसके लिए 5750 रुपए का भुगतान करना होता है। इसमें एडवांस कॉलेज फीस भी शामिल है। अगर उम्‍मीदवार को कोई सीट अलॉट नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उसके रजिस्‍टर्ड अकाउंट नंबर में फीस रीफंड हो जाती है।



