डाक विभाग में 40,889 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आज से सुरु, जानें जरुरी योग्यता व विवरण

Submitted by:

भारत सरकार, संचार मंत्रालय, डाक विभाग ने 40889 ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस), ब्रांच पोस्टमास्टर (बीपीएम) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार 27 जनवरी, 2023 से इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in से इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्ति 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Recruitment process for 40,889 posts in postal department starts from today