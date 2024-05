दिल्ली में 255 पदों पर नौकरी का मौका, 50000 रुपये होगी सैलरी  

इच्छुक उम्मीदवार जल्द-से-जल्द अप्लाई करें। बता दें, अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 जून दोपहर 3:00 बजे तक है। 5 जून के दिन 3 बजे के बाद आवेदन पत्र नहीं लिए जाएंगे। अधिक जानकारीक के लिए आधिकारिक वेबसाइट rmlh.nic.in पर जाएं।



आवेदन इस पते पर भेजें

राम मनोहर लोहिया अस्पताल (RML Hospital Bharti) में जूनियर रेजिडेंट की इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र इस पते पर भेजें- सेंट्रल डायरी एंड डिस्पैच सेंटर, गेट नंबर-03, एबीवीआईएमएस एंड डॉ. आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली। आवेदन पत्र के लिफाफे पर ये लिखना जरूरी है – “Application for the post of Junior Resident (Non-Academic)