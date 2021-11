RPSC RAS Pre Result 2021 : आरपीएससी आरएएस प्री रिजल्ट जारी, यहां चेक करें कितना रहा कटऑफ

RPSC RAS Result 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) ( आरपीएससी ) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के हिस्सा लिया है वे सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

मेल और फीमेल का कितना रहा कटऑफ

पुरुष वर्ग में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 84.72 रही है। जबकि महिला वर्ग में जनरल कैटेगरी की कटऑफ 79.63 रही। परीक्षा के लिये 6.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा में करीब 50 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

रिजल्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक:—

https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/Result/CF29167722C54A12A2976B54EE5F852A.pdf

सामान्य पुरुष-84.72

सामान्य महिला- 79.63

ईडब्ल्यूएस पुरुष- 84.72

ईडब्ल्यूएस महिला- 79.63

एससी पुरुष- 72.69

एससी महिला- 66.20

एसटी पुरुष- 76.85

एसटी महिला- 72.22

ओबीसी पुरुष- 84.72

ओबीसी महिला- 79.63

एमबीसी पुरुष- 84.72

एमबीसी महिला- 79.63

ऐसे देखें आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा परिणाम:—

— सबसे पहले आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

— होमपेज पर, Result Preamble and Cut-Off Marks of Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Pre.) Examination-2021 और कट-ऑफ मार्क्स' पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद पीडीएफ फाइल के साथ एक नया पेज खुलेगा।

— योग्य उम्मीदवारों की सूची में अपना रोल नंबर खोजने के लिए इसके माध्यम से स्क्रॉल करें।

— इसके बाद उम्मीदवार हॉल टिकट का प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं।

