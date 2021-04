Sail Recruitment 2021 Jobs: सेल में निकली मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Steel Authority of India - SAIL Recruitment 2021: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 46 मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। 7 मई 2021 आवेदन की अंतिम तारीख है।

Sail Recruitment 2021 Jobs : स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवकों के लिए एक अच्छी खबर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ( Steel Authority of India Limited ) ने मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य आवेदक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sailcareers.com/ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 07 मई 2021 है। ध्यान रखें अधिसूचना के मुताबिक तय प्रारूप में ही आवेदन करें।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुल 46 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से 26 पद चिकित्सा अधिकारी के हैं और 20 पद चिकित्सा विशेषज्ञ के हैं। भर्ती केवल झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित सेल की विभिन्न खानों में पोस्टिंग के लिए है।

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन के लिए अंतिम तारीख 07 मई 2021

Sail Recruitment 2021 Jobs

कुल पद 46

चिकित्सा अधिकारी - 26 पद

चिकित्सा विशेषज्ञ - 20 पद

आवश्यक योग्यता

SAIL में चिकित्सा आधिकारी पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में एक साल का अनुभव होना जरूरी। अधिकतम आयु सीमा 34 वर्ष है। मेडिकल स्पेशलिस्ट पद के उम्म्ीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस, पीजी, एमडी, डीएनबी के साथ संबंधित क्षेत्र में तीन साल का अनुभव अनिवार्य है। आयु सीमा अधिकतम 41 वर्ष।

एमओ और एमएस के पदों पर कैसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ( Steel Authority of India Limited ) की ओर से तय प्रारूप में ही आवेदन पत्र भेजें। आवेदन की अंतिम तारीख सात मई है। उम्मीदवार सभी दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी और चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो भी भेजें। आवेदन पत्र रॉ मैटेरियल्स डिवीजन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 6जी फ्लोर, इंडस्ट्री हाउस बिल्डिंग, 10 कोमैक हाउस कोलकाता के पते पर भेजें। इस बारे में डिटेल में जानकारी सेल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sailcareers.com/ पर जाकर उम्मीदवार हासिल कर सकते हैं।

