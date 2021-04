Sarkari Job 2021: 5वीं से 12 वीं पास लोगों के लिए निकली 50 हजार से ज्यादा पदों पर बंपर भर्तीयां, अंतिम तिथि नजदीक

Sarkari Job 2021: Sarkari Job 2021: आंगनबाड़ी में नौकरी करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने करीब 10 साल बाद विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी और मिनी केंद्रों पर सेविका और सहायिका के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए 5वीं और 10वीं पास महिला उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र हैं। इच्छुक महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट balvikasup.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस पद पर आवेदन करने की तारीख काफी नजदीक है और ऐसा मौका आपको हर बार नही मिलेगा। इसलिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2021 के पहले तक आप आवेदन कर दें।

शैक्षणिक योग्यता

आंगनबाड़ी कार्यकता, मिनी आंगनबाड़ी कायकर्ता के पद पर भर्ती के लिए आवेदक का न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है। आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती के लिए 05वीं पास होना चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आयु सीमा-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए उम्र न्यूनतम 21 और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए. जबकि आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष है।

ऐसे करें अप्लाई

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट balvikasup.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन में ‘Application form for Recruitment of Aganwadi Workers/ Mini Aganwadi Workers/ Aganwadi Helpers’ पर क्लिक करें। इसके बाद जरुरी निर्देश का पेज ओपन हो जाएगा। इसे पूरा पढ़ने के बाद YES पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। यहां एप्लीकेशन में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें और सबमिट कर दें। आवेदन में जनपद का नाम, परियोजना / ब्लॉक का नाम, ग्रामीण/शहरी, ग्राम सभा/वार्ड का नाम और पद के नाम सही से चुनें।