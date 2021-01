PNB Recruitment 2021: मैनेजर सिक्योरिटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरी डिटेल्स

PNB Recruitment 2021: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने मैनेजर सिक्योरिटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फारवरी, 2021 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के जरिए मैनेजर सिक्योरिटी के कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

Click Here For Check Official Notification

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि : 27 जनवरी, 2021

आवेदन पत्र और कैश वाउचर डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 13 फरवरी, 2021

आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि :15 फरवरी, 2021

पात्रता

आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्य अनुभव की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2021 को मानक मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

उक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए साक्षात्कार के एक भाग के रूप में निबंध / पत्र प्रारूपण परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

How To ApplyFor PNB Recruitment 2021

मैनेजर सिक्योरिटी के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट, pnbindia.in पर लॉगइन करें। होमपेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं। संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करके, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म को सही तरीके से भरकर कैश डिपोजिट वाउचर की एक कॉपी व अन्य दस्तावेजों की कॉपी को नत्थी करें। भरे हुए आवेदन फॉर्म को डाक्यूमेंट्स के साथ लिफाफे में बंद करके For The Post Of Manager Security लिख कर अधिसूचना में दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है।