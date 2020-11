SSC CHSL 2020 Notification: सीएचएसएल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, ऐसे करें अप्लाई

SSC CHSL 2020 Notification: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कम्बाइंड हायर सेकंडरी (10+2) लेवल परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन एसएससी की अधिकारीक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 के लिए नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

Click Here For Download SSC CHSL 2020 Notification

SSC CHSL 2020 Important Dates

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 06-11-2020

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि - 15-12-2020

ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि -17-12-2020

ऑफलाइन चालान से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि - 19-12-2020

बैंक चालान से आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि - 21-12-2020

टीयर-1 के लिए सीबीटी की तिथि - 12-04-2021 - 27-04-2021

SSC CHSL 2020 Post Details

लोवर डिविजन क्लर्क (LDC)/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट

पोस्टल असिस्टेंट (PA)/सॉर्टिंग असिस्टेंट (SA)

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ‘A’

SSC CHSL 2020 Eligibility

आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं, कुछ विभागों के पदों के लिए 12वीं में गणित विषय का होना अनिवार्य है।

SSC CHSL 2020 Age Limit

कैंडिडेट्स की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है।

SSC CHSL 2020 Application Fees

सामान्य और अन्य दूसरों के लिए: रू. 100 / -

महिलाओं के लिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिक उम्मीदवार: शून्य

भुगतान मोड: ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से

SSC CHSL 2020 Selection Process

उक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन टियर -1 और टियर -2 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

How To Apply For SSC CHSL 2020

कैंडिडेट्स अपने आवेदन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें. उसके बाद निश्चित शुक्ल जमा करें. ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है।