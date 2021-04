TNPSC Answer Key 2021: एएओ सहित अन्य पदों पर भर्ती की आंसर की जारी, यहां से करें चेक

TNPSC AO Answer Key 2021: तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमिशन टीएनपीएससी ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा की आंसर की 2021 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार टीएनपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in.पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। जिन पदों के लिए टीएनपीएससी ने आंसर की जारी की उनमें सहायक निदेशक, बागवानी अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक बागवानी अधिकारी और कृषि अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए आंसर की टीएनपीएससी की आधिकारिक साइट tnpsc.gov.in. पर उपलब्ध है।

सही ऑब्जेक्शन पर विशेषज्ञ समिति करेगी विचार

जो टीएनपीएससी की अस्थायी उत्तर कुंजी 2021 ( Answer Key 2021 ) से संतुष्ट नहीं हैं वो इसके खिलाफ आपत्ति उठा सकते हैं। आपत्तियां उठाने की अंतिम तिथि 3 मई 2021 शाम 5 बजकर 45 मिनट है। साक्ष्य के साथ प्राप्त सभी आपत्तियों व विचारों को आंसर की को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने से पहले उम्मीदवार पहले ऑफिशियल वेबसाइट tnpsc.gov.in. पर दी गई पूरी डिटेल को ध्यान से पढ़ लें। बता दें कि असिस्टेंट ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे पदों पर परीक्षा का आयोजन 17 अप्रैल और 18 अप्रैल 2021 को हुआ था।

ऐसे चेक करें आंसर की

टीएनपीएससी की ओर से जारी आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट tnpsc.gov.in. पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध व्हाट्स न्यू लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर उम्मीदवार टीएनपीएससी आंसर की 2021 ( TNPSC Answer Key 2021 ) लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। इसके बाद पेज को डाउनलोड कर लें और इसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लें। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर पूरी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रकाशित की जाएगी। अधिक संबंधित विवरणों के लिए उम्मीदवार टीएनपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in. चेक करते रहें।

