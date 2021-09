UP Police SI Admit Card 2021: यूपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) लखनऊ ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर (Sub Inspector and Platoon commander) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

UP Police SI Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) लखनऊ ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर (Sub Inspector and Platoon commander) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए यूपीपीआरपीबी 2021 के लिए आवेदन किया है वे सभी वे यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड (UP Police SI Admit Card) या कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।



चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी

सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीपीआरपीबी पीईटी योग्य उम्मीदवारों की सूची पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

5 सितंबर को होगी परीक्षा

यूपी पुलिस एसआई सीबीटी 2021 की 5 सितंबर 2021 को लखनऊ में एक्सॉन मोंटेसरी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आलमनगर रोड, राजाजीपुरम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सआदतगंज, लखनऊ सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवार रोल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके यूपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक:—

https://admitcardbuilder2.azurewebsites.net/app/E1230K81230/

यह भी पढ़ें :— Ministry of Defence Recruitment 2021: रक्षा मंत्रालय में कई पदों पर नौंकरियां, 10वीं पास करें आवेदन

यह भी पढ़ें :— OSSC Recruitment 2021 : OSSC BSSO मेन्स आंसर की जारी, ऐसे कराएं आपत्ति दर्ज







उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा दूसरा मौका

सभी उम्मीदवारों को यूपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने के बाद फोटोग्राफ को सत्यापित करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर तारीख और समय ध्यान रखना होगा और उसी दिन परीक्षा केंद पर उपस्थित होना होगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।



यह भी पढ़ें:— स्टाफ कार ड्राइवर के रिक्त पदों पर निकली सीधी भर्ती, दसवीं पास युवा जल्द करें अप्लाई



यह भी पढ़ें:— Punjab Police SI Answer Key 2021 : पंजाब पुलिस एसआई उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड