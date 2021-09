UPPCL Recruitment 2021 : 300 से ज्यादा एआरओ, शिविर सहायक ग्रेड 3 और सहायक लेखाकार पदों पर वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई

UPPCL Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) ने सहायक लेखाकार, सहायक समीक्षा अधिकारी और शिविर सहायक ग्रेड III सहित कई पदों के लिए नौकरी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार यूपीपीसीएल भर्ती 2021 की नोटिफिकेशन और आधिकारिक वेबसाइट https://www.upenergy.in/ देखें।

303 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी:—

अधिसूचना के अनुसार, यह भर्ती 303 रिक्तियों की भर्ती के लिए की जा रही है। इसमें से 14 रिक्तियां एआरओ के लिए हैं, 49 कैंप सहायक ग्रेड 3 के लिए और 240 सहायक लेखाकार के लिए हैं। उम्मीदवार यहां शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य विवरण देख सकते हैं।



महत्वपूर्ण तिथिया:—

कैंप असिस्टेंट पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 05.10.2021, एआरओ पद के लिए 07.10.2021 और सहायक लेखाकार पद के लिए 08.10.2021 है।

शिविर सहायक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.10.2021, एआरओ पद के लिए 27.10.2021 और सहायक लेखाकार पद के लिए 28.10.2021 है।

यूपीपीसीएल रिक्ति 2021:-

— कैंप असिस्टेंट ग्रेड III : 49 पद

— सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) : 14 पद

— सहायक लेखाकार (एए) : 240 पद

यूपीपीसीएल आयु सीमा:—

उपरोक्त सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट होगी।



आवेदन शुल्क भुगतान:—

आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / ई चालान के माध्यम से किया जाएगा।

— सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस : 1180/-

— एससी/एसटी : 826/-

— पीएच (दिव्यांग): 12/-

How to Apply for UPPCL Recruitment 2021

— उम्मीदवार यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upenergy.in/ पर जाएं।

— होम पेज पर 'Vacancy / Results' अनुभाग चुनें।

— इसके बाद आवश्यक अधिसूचना का चयन करें और इसे अच्छी तरह से पढ़ें।

— 'Apply' बटन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र भरें।

— आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

— इसके बाद भविष्य के लिए पंजीकरण फॉर्म को प्रिंट करें।

