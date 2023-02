Paper Leak : काल सर्प योग निवारण पूजा के बाद करानी थी राहू-केतु की पूजा

जोधपुरPublished: Feb 25, 2023 12:22:20 am Submitted by: Vikas Choudhary

- पेपर लीक प्रकरण का सारगना एक महीने से था बेंगलुरु में

- अमावस्या पर बीकानेर जिले में आया था, फिर बाड़मेर होकर सड़क मार्ग से पहुंचा था अहमदाबाद

पेपर लीक प्रकरण का सरगना भूपेन्द्र सारण।,ट्रेन के लगेज यार्ड में रखा घी व अन्य सामग्री का लगेज।,बेंगलूरु एयरपोर्ट पर पुलिस की हिरासत में पेपर लीक प्रकरण का सरगना भूपेन्द्र सारण।

जोधपुर।

पेपर लीक प्रकरण 9Paper leak case) का सरगना व एक लाख रुपए का इनामी भूपेन्द्र सारण (Paper leak Mastermind bhupendra Saran) पिछले एक महीने से बेंगलुरु में किराए पर कमरा लेकर (Paper leak mastermind was lived from one month in Bengaluru) रह रहा था। पेपर लीक प्रकरण में फंसने के बाद पुलिस से बचने के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे भूपेन्द्र सारण ने गत दिनों बेंगलुरु में काल सर्प दोष निवारण पूजा भी करवाई थी। इतना ही नहीं, उसे राहू-केतु की पूजा व हवन करवाने की सलाह दी गई थी। यह पूजा शनिवार को करवाई जानी थी। इसी पूजा व हवन के लिए पण्डित ने शुद्ध देसी घी और तिल की जरूरत जताई थी। जो भूपेन्द्र ने अपने रिश्तेदार के जरिए जोधपुर से बेंगलुरु मंगवाया था। यह सामग्री गत 18 फरवरी को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से भेजने के लिए बतौर लगेज बुक करवाई गई थी। इसी के मार्फत पुलिस व एसओजी ने शुक्रवार शाम बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सीआरपीएफ की मदद से एक लाख रुपए के इनामी जालोर जिले की चितलवाना तहसील के परावा गांव निवासी भूपेन्द्र पुत्र पाबूराम सारण को पकड़ा गया था।

ट्रेन न मिली तो अहमदाबाद से हवाई टिकट लिए

जोधपुर ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम के एसआइ लाखाराम को भूपेन्द्र सारण के लिए घी व अन्य सामग्री ट्रेन से बेंगलुरु भेजे जाने की सूचना मिली थी। एसपी धर्मेन्द्रसिंह ने एसओजी अधिकारियों को अवगत कराया था। जयपुर से एसओजी रवाना हुई थी। वहीं, जोधपुर से एसआइ लाखाराम, एएसआइ देवाराम व कांस्टेबल भवानी ट्रेन पकड़ने के लिए कार से पीछे-पीछे निकले थे, लेकिन ट्रेन पकड़ नहीं पाए थे। ऐसे में अहमदाबाद से बेंगलुरु के लिए हवाई टिकट लिए थे। वे 18 फरवरी की शाम बेंगलुरु से कुछ पहले टुम्बकूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, जहां जोधपुर से आ रही ट्रेन में सवार होकर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन आए थे। एसओजी बेंगलुरु स्टेशन पर मौजूद थी।

ट्रेन खाली होने के बाद घी लेने पहुंचा था युवक

पुलिस व एसओजी हाथ में बैग लेकर यात्री बने हुए थे। स्थानीय भाषा का समाचार पत्र भी खरीदा था। ताकि कोई संदेह न कर पाए। 12 घंटे देरी से ट्रेन बेंगलुरु स्टेशन पहुंची थी। भूपेन्द्र के रिश्तेदार को लगेज-पार्सल लेने आना था, लेकिन उसकी जगह दूसरा व्यक्ति स्टेशन आया था। तब तक ट्रेन से सभी यात्री उतर चुके थे।

रिश्तेदार ने दी पुख्ता सूचना, एयर टिकट नम्बर तक बताए

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) धर्मेन्द्रसिंह का कहना है कि पहले से आशंका थी कि लगेज लेने भूपेन्द्र की जगह कोई और भी पहुंच सकता है। इसलिए पीछा करने के लिए पहले से कार की व्यवस्था कर रखी थी। ट्रेन से लगेज लेकर युवक बाइक पर रवाना हुआ तो उसका पीछा किया गया। उसके मकान पर नजर रखी गई थी। रात को भूपेन्द्र का रिश्तेदार वहां से घी का लगेज ले गया था। पुलिस ने उसका पीछा किया। वह अपने मकान पहुंच गया, जहां तीन दिन तक उसकी व वहां आने-जाने वालों की रैकी गई थी। गत बुधवार को रिश्तेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरी बात बता दी थी। भूपेन्द्र के अहमदाबाद में होने व काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए गुरुवार को विमान से बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचने की जानकारी दी थी। उसने भूपेन्द्र के हवाई टिकट नम्बर व फ्लाइट भी बता दी थी। विमान के हवाई अड्डे पहुंचते ही सीआइएसएफ की मदद से भूपेन्द्र को पकड़ लिया गया था।

दर्शन कर बहन के घर रूका, फिर अहमदाबाद गया

भूपेन्द्र गत सोमवार को अमावस्या पर बीकानेर जिले में धार्मिक स्थल आया था, जहां मेले में उसने हवन व आहुति दी थी। फिर वो सड़क मार्ग से बाड़मेर जिले के सिवाना में पादरू गांव स्थित बहन के घर रूका था, जहां से फिर वो अहमदाबाद लौट गया था।