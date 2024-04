Rajasthan Jobs 2024 : इस सरकारी अस्पताल में निकली भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन, जानें पूरी डिटेल

आयु सीमा

इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट को लेकर नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। शैक्षणिक योग्यता

वरिष्ठ परियोजना सहायक : अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की साइंस विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ कम से कम 3 साल का काम करने का अनुभव हो। मास्टर डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

प्रोजेक्ट नर्स III : नर्सिंग या मिडवाइफरी (जीएनएम) में डिप्लोमा या समकक्ष और किसी भी राज्य नर्सिंग काउंसिल के साथ नर्स या एएनएम के रूप में रजिस्टर्ड हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) : किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर एप्लिकेशन/आईटी/कम्प्यूटर साइंस में स्नातक डिग्री हासिल कर रखी हो। कम्प्यूटर पर टाईपिंग स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू 23 अप्रेल को Recruitment Section, Second Floor,Medical College Building, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे सभी जरूरी दस्तावेज की मूल और फोटो कॉपी के साथ रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग सुबह 9 से 10 बजे के बीच करनी होगी। 10 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।