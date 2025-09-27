SONAM WANGCHUK अब जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद

जोधपुर.
लद्दाख के लेह में हिंसा के मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार रात जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया, जहां उसको कड़ी सुरक्षा के बीच बंद रखा गया है।
सूत्रों के अनुसार लेह में हिंसा के चलते स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। क्षेत्र में हिंसा व सुरक्षा के लिहाज से सोनम वांगचुक को विशेष विमान से रात काे जोधपुर भेज दिया गया। जो रात करीब नौ बजे वायुसेना स्टेशन पहुंचा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बख्तरबंद वाहन में वांगचुक को बाहर लाया गया, जहां से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे जोधपुर सेन्ट्रल जेल में दाखिल कराया गया। इस संबंध में जेल प्रशासन ने अधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
सोमन वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन हरकत में आ गया। जमानत मिलने पर बंदियों को लेने आने वालों को जेल के बाहर से हटाया दिया गया। बाद में कड़ी सुरक्षा के कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद वाहन जेल में दाखिल हुआ।
जोधपुर सेंट्रल जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। जेल में कश्मीरी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे संदिग्धों को भी रखा गया था।