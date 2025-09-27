SONAM WANGCHUK अब जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद

सूत्रों के अनुसार लेह में हिंसा के चलते स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। क्षेत्र में हिंसा व सुरक्षा के लिहाज से सोनम वांगचुक को विशेष विमान से रात काे जोधपुर भेज दिया गया। जो रात करीब नौ बजे वायुसेना स्टेशन पहुंचा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बख्तरबंद वाहन में वांगचुक को बाहर लाया गया, जहां से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे जोधपुर सेन्ट्रल जेल में दाखिल कराया गया। इस संबंध में जेल प्रशासन ने अधिकारिक पुष्टि नहीं की है।