हर काम में उपयोग होने वाला आधार कार्ड बना इन 50 बच्चों के लिए रुकावट, जानिए कैसे

कांकेर। व्यापमं के तहत सहायक शिक्षक एवं प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। प्रदेशभर में लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर के कांकेर जिले के शासकीय इंदरु केंवट कन्या महाविद्यालय में आधार कार्ड स्कैन नहीं होने के चक्कर में 50 से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। ओरिजनल आधार कार्ड लाने के बावजूद विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित हो गए।

आधार के अलावा दूसरे पहचान पत्र को यहां मान्य नहीं किया गया। काफी देर विद्यार्थी कॉलेज प्रशासन से परीक्षा में शामिल करने के लिए निवेदन करते रहे बावजूद किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। इस दौरान कोई भी अधिकारी महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुध लेने नहीं पहुंचा। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे बाद गेट बंद कर दिया गया और सभी विद्यार्थियों को लौटना पड़ा।

परीक्षा में शामिल होने आए विद्यार्थियों ने बताया कि वह काफी दूर से इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आए थे। आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन नहीं होने के चलते उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। जबकि यह जिले में पहला मामला है, जहां आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्केन किया जा रहा है।

अन्य परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र से आधार या अन्य पहचान पत्र का मिलान कर उन्हें परीक्षा देने की अनुमति मिल गई। केवल इंदरु केंवट कन्या महाविद्यालय में ही यह अलग नियम विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था। जिससे वह परीक्षा देने से वंचित हो गए। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की है। ताकि आने वाले समय में किसी भी विद्यार्थी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

