तिरंगा यात्रा में वर्चस्व को लेकर भाजपाइयों में झगड़ा, एक-दूसरे पर तान दिया रिवॉल्वर-पिस्टल

Tiranga Yatra: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में तिरंगा यात्रा में वर्चस्व को लेकर भाजपाइयों के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया।

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में निकलने वाली तिरंगा यात्रा से पहले वर्चस्व को लेकर भाजपा नेता आमने-सामने आ गए। गाली-गलौज के साथ असलाहों का भी प्रदर्शन किया गया। घटना से भगदड़ मच गई। शीर्ष नेताओं के हस्तक्षेप से मामला शांत हो सका। वहीं दोनों पक्ष अब एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

Fight between BJP workers for supremacy in Tiranga Yatra in Kannauj (File Photo)